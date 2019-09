Donnerstag geht es los : Fortuna startet Vorverkauf für Köln-Spiel

Düsseldorf Es ist das Spiel, auf das sich alle Fortuna-Fans schon seit Langem freuen: Das Rheinderby gegen den 1.FC Köln im heimischen Stadion. Am Donnerstag startet der Vorverkauf für diese Partie.

Das letzte rheinische Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1.FC Köln liegt mittlerweile schon fast sechs Jahre zurück. Damals noch in der 2.Bundesliga, unterlag die Fortuna dem 1. FC Köln, am 22. Dezember 2013, im Heimspiel mit 2:3. Für das bisher letzte Derby in der Bundesliga muss man noch weiter in der Vergangenheit kramen - am 14. Februar 1997 verlor die Fortuna mit 0:2 in Köln. Die Vorfreude der Fans auf das Spiel am 3. November (Sonntag,15.30 Uhr) ist riesig.