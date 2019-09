„Wollen Rouwen behalten“ : Fortuna-Trainer Funkel reagiert gelassen auf Vorstoß von Rouwen Hennings

Düsseldorf Fortunas Stürmer Rouwen Hennings hat öffentlich Klarheit in Sachen Vertragsverlängerung gefordert. Trainer Friedhelm Funkel hofft, dass die Gespräche zu einem guten Abschluss kommen.

Hennings spielt seit 2016 für die Fortuna. In den bisherigen drei Saisonspielen stand er stets in der Startelf und schoss zwei Tore.

Neuzugang Nana Ampomah (23) muss derweil weiter auf sein Debüt in der Bundesliga warten. Aufgrund eines grippalen Infekts fehlt der ghanaische Stürmer, der in einem Test in der Länderspielpause gleich viermal getroffen hatte, auch im Heimspiel am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr/DAZN). Das bestätigte Funkel, der bereits in den ersten Partien wegen eines Muskelfaserrisses auf Ampomah verzichten musste.