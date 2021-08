Auflösung unserer Abstimmung : Dieser Spieler soll Fortunas Mittelfeld ordnen

Düsseldorf Wir hatten am Montag gefragt, welcher Fortune aus dem aktuellen Kader es am besten schaffen könnte, dem derzeit etwas ungeordneten Mittelfeldspiel mehr Struktur zu verleihen. Jetzt liegt das Ergebnis unserer Abstimmung unter Fans und Beobachtern vor. Und es ist eindeutig.

Hoffnungsträger „Cello“ also, und das mit klarem Vorsprung. Platz zwei in unserem Voting geht an Ao Tanaka mit 20 Prozent der Stimmen. Ein durchaus positives Ergebnis für den 22-jährigen Japaner, wenn man bedenkt, dass er ja nach seiner Rückkehr von den Olympischen Spielen in seinem Heimatland erst zweimal im Fortuna-Trikot zum Einsatz kommen konnte.