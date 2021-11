Appelkamp, Hoffmann und Co. : Wann Fortuna wieder auf ihre Verletzten hoffen darf

Düsseldorf Vor dem wichtigen Zweitligaspiel bei Dynamo Dresden am Sonntag muss Trainer Christian Preußer immer noch auf einige Leistungsträger verzichten. Wie der Genesungsstand bei ihnen ist und welche Überlegungen der Coach für das Dresden-Spiel hat.

Dieses Adjektiv passt inzwischen auch auf den Zeitraum bis zum Comeback Thomas Pledls. Beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen Heracles Almelo erzielte der Außenstürmer einen Treffer und bereitete den zweiten von Emmanuel Iyoha vor – ein echtes Ausrufezeichen nach acht Monaten Pause in Folge eines Kreuzbandrisses. Nun musste sich Preußer nur noch entscheiden, was Pledl am meisten weiterbringt: 90 Minuten in der zweiten Mannschaft am Sonntagabend in Köln oder schon ein Kaderplatz mit Kurzeinsatzchancen in Dresden. Nach einer so langen Ausfallzeit müssen für „Toni“ beide Optionen Musik in den Ohren sein.