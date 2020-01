„Große Sorgen“ : Werder-Profi Kevin Vogt nach Zusammenstoß mit Torwart im Krankenhaus

Düsseldorf Bitterer Beigeschmack für Werder Bremen beim Bundesliga-Sieg in Düsseldorf: Neuzugang Kevin Vogt musste nach einem Zusammenstoß mit dem eigenen Torwart ins Krankenhaus gebracht werden.

Beim 1:0-Auswärtssieg von Werder Bremen am Samstag bei Fortuna Düsseldorf hat sich Bremens Neuzugang Kevin Vogt möglicherweise schwerer verletzt. In der Nachspielzeit prallten der 28-Jährige und Werder-Torhüter Jiri Pavlenka bei einer hohen Flanke in den Strafraum zusammen. Pavlenka traf dabei mit seinem Körper und mit voller Wucht unabsichtlich den Mitspieler am Kopf.