Jonas Brinkmann aus Pfaffenhofen : Der einzige Fortuna-Fan in Bayern?

Düsseldorf Rund 500 Kilometer von Düsseldorf entfernt lebt Jonas Brinkmann in der bayrischen Kleinstadt Pfaffenhofen. Der 18-jährige Student ist Fan von Fortuna Düsseldorf. Und damit in seiner Umgebung fast ganz alleine.

Jonas Brinkmann ist einsam, jedenfalls als glühender Anhänger der Fortuna. Da wo er wohnt, ist er mehrheitlich umgeben von Bayern-Fans oder Unterstützern von 1860 München. Wenn der 18-Jährige in seinem rot-weißen Lieblingsoutfit mit Fortuna-Schriftzug durchs bayrischen Pfaffenhofen lief oder jetzt durch Neufahrn, zieht er Blicke, meist verständnislose, auf sich. „Ob ich wirklich der einzige Fortuna-Fan in Pfaffenhofen bin, kann ich nicht mit Sicherheit sagen“, meint Brinkmann. „Ich hatte schon ein paar interessante Begegnungen, als ich mit Fortuna-Shirts auf der Straße war. Die meisten waren positiv. Als echter Fortune hat sich jedoch niemand bekannt.“

Eine rationale Erklärung, wieso und wie er in mehr als 500 Kilometer Entfernung von seinem Lieblingsclub zum „Fortuna-Jünger“ werden konnte, hat er nicht. „Mein Vater ist Tote-Hosen-Fan, so bin ich auch einer geworden“, verrät er. „Dann habe ich gehört, was die Toten Hosen schon alles für die Fortuna getan haben. Das hat mich interessiert und ich dachte, an dem Verein muss doch was dran sein.“ Als die Fortuna die Bundesligarelegation 2012 gegen Hertha BSC Berlin gewann, die Begleitumstände (Platzsturm, Bengalos, Schiedsgerichtsverhandlungen) für bundesweites Medien-Echo sorgten, war es um Jonas (damals zwölf) geschehen.