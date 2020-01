Fortuna spricht sich Mut zu : „Wir sind noch nicht abgestiegen“

Düsseldorf Das 0:1 gegen Werder Bremen führen die Fortuna-Profis nicht auf eine schlechte Leistung zurück. Sie sehen sich auf dem richtigen Weg im Kampf um den Klassenerhalt.

Ungläubiges Lachen, schüttelnde oder hängende Köpfe – jeder Fortuna-Profi geht am Samstagnachmittag auf dem Weg in die Kabine individuell mit der bitteren Niederlage um. In den Aussagen sind sich aber alle einig: Das 0:1 gegen Werder Bremen war nicht das Ergebnis einer schlechten Mannschaftsleistung. „Ich habe selten so ein klares 50/50-Spiel erlebt, das Unentschieden ausgehen muss“, sagt Andre Hoffmann. „Wenn es dann schon in eine Richtung kippt, hätte es in unsere kippen müssen. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass eine Standardsituation das Spiel entscheiden wird.“ Das Gefühl war richtig, allerdings zum Leidwesen der Düsseldorfer.