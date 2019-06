Malochen für den Erfolg : Wagner startet auf Schalke ohne forsche Töne

Gelsenkirchen Mit Neu-Coach David Wagner will der Schalke 04 seine verkorkste Vorsaison vergessen machen. Zudem soll neues Personal in der sportlichen Leitung für Aufbruchstimmung und Verbesserungen sorgen. Jetzt fehlen nur noch neue Spieler.

Nach der Generalüberholung in der Führungsetage soll es beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in der neuen Saison sportlich nur in eine Richtung gehen - nach oben. Doch der neue Cheftrainer David Wagner wollte vor dem Trainingsauftakt keine detaillierten tabellarischen Ziele formulieren. „Über Ziele zu reden, wäre totaler Quatsch. Wichtig ist, dass wir einen Fußball spielen, der die Leute anspricht“, sagte der 47-Jährige am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung. Aber klar ist auch: „Es sollte schon besser werden als letzte Saison, auch tabellarisch.“