Keine Zeit : Liverpool sagt Testspiel gegen Schalke ab

Liverpool-Fans im Stadion an der Anfield Road. Foto: AP/Dave Thompson

Liverpool Eigentlich sollte der FC Schalke 04 im August beim FC Liverpool zu einem Freundschaftsspiel antreten. Daraus wird nun nichts.

Der Spielplan der englischen Premier League verhindert ein vorzeitiges Wiedersehen zwischen Jürgen Klopp und seinem engen Freund David Wagner an der Seitenlinie. Klopp empfängt als Teammanager von Champions-League-Sieger FC Liverpool zum Ligaauftakt am 9. August Aufsteiger Norwich City, das ursprünglich drei Tage vorher an der Anfield Road stattfindende Testspiel gegen den von Wagner trainierten Bundesligisten Schalke 04 wurde dadurch abgesagt.