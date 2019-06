Klopp und Wagner treffen sich zum Testspiel : Schalke an der Anfield Road

Schalke an der Anfield Road

Gelsenkirchen Trainer David Wagner kehrt mit seinem neuen Verein Schalke 04 nach England zurück. Der ehemalige Trainer von Huddersfield Town trifft in einem Testspiel auf seinen Freund Jürgen Klopp und den FC Liverpool.

Wiedersehen zwischen Jürgen Klopp und David Wagner: Die eng befreundeten Trainer haben mit ihren Klubs FC Liverpool und Schalke 04 ein Testspiel an der Anfield Road vereinbart. Wie die Königsblauen am Donnerstag bekannt gaben, bestreitet der Fußball-Bundesligist am 6. August (20.00 Uhr MESZ) seine Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim frisch gekürten Champions-League-Sieger.