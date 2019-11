Schiefgegangener Wechsel im Spiel gegen Münster : DFB-Sportgericht weist Halle-Einspruch erneut zurück

Frankfurt/Main Weil der Schiedsrichter bei einer Auswechslung den falschen Spieler vom Feld schickte, spielte der Hallesche FC gegen Preußen Müster kurzzeitig in Unterzahl. Das DFB-Sportgericht hat den Einspruch der Hallenser gegen die Spielwertung nun erneut zurückgewiesen.

In der Partie hatte Schiedsrichter Michael Bacher (Amerang) bei einem Wechsel der Hallenser in der 84. Minute versehentlich den falschen Spieler vom Feld geschickt, wodurch Halle für kurze Zeit in Unterzahl spielte. Zu genau diesem Zeitpunkt gelang Münster das Tor zum 2:2.