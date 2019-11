Ex-Nürnberg-Trainer : Köllner übernimmt 1860 München

München Drittligist 1860 München hat einen Nachfolger für den zurückgetretenen Daniel Bierofka gefunden. Der frühere Nürnberger Aufstiegstrainer übernimmt den früheren deutschen Meister.

Fußball-Drittligist 1860 München hat den ehemaligen Nürnberger Bundesliga-Coach Michael Köllner als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Daniel Bierofka an, der am vergangenen Dienstag nach internen Querelen sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Das gaben die Löwen am Samstag nach dem 1:0-Erfolg beim Hallescher FC bekannt.

Unter Köllner war Nürnberg in der Saison 2017/2018 der Aufstieg in die Bundesliga gelungen. Zuvor war er U21-Trainer und leitete parallel das Nachwuchs-Leistungszentrum des Club. Von 2002 bis 2014 arbeitete Köllner zwölf Jahre für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Koordinator im Bereich Talentförderung. Köllner wird am Montag offiziell an der Grünwalder Straße vorgestellt.