3. Liga : Marco Antwerpen neuer Trainer von Eintracht Braunschweig

Braunschweig Marco Antwerpen ist neuer Trainer von Eintracht Braunschweig. Er soll den früheren deutschen Meister zurück in die 2. Bundesliga führen.

Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Christian Flüthmann an, wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte. „Er steht für eine offensive Spielweise und verfügt über viel Erfahrung und kennt sich in der 3. Liga bestens aus“, wird Sportdirektor Peter Vollmann in einem Club-Statement zitiert. Antwerpen erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis zum Saisonende.