Investor Ismaik "entsetzt" : 1860 München nach Bierofka-Rücktritt heillos zerstritten

1860 München wird seinem Ruf als Chaosklub mal wieder gerecht: Der von den Fans verehrte Trainer Daniel Bierofka hat hingeworfen - zermürbt von internen Querelen.

Daniel Bierofka hatte seine dunkelblaue Basecap tief in sein bärtiges Gesicht gezogen, doch die Tränen in seinen Augen waren gut zu erkennen. "Es ging einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr zurück", sagte er, als er am Dienstagnachmittag das Klubgelände von 1860 München an der Grünwalder Straße verließ - da war Bierofka angeblich schon nicht mehr Trainer des traditionsreichen, aber wieder einmal heillos zerstrittenen Drittligisten.