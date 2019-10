Anschlag auf Synagoge : Hallescher FC trauert um Vereinsmitglied

Halle Unter den Toten des Anschlags in Halle ist auch ein Mitglied des Drittligsten Hallesche FC. Die Spieler des HFC spielten im Test gegen Aue mit Trauerflor. Der Verein stehe unter Schock, teilte der Präsident des Vereins mit.

Der Hallesche FC ist nach dem Anschlag auf eine Synagoge in der Stadt in tiefer Trauer. „Der Verein ist auch direkt betroffen, weil ein Mitglied von uns unter den Toten ist“, sagte HFC-Präsident Jens Rauschenbach am Donnerstag vor einem nicht öffentlichen Testspiel des Fußball-Drittligisten beim sächsischen Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. „Wir stehen alle noch unter Schock“, sagte Rauschenbach.