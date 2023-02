Kommentieren ist ein „Privileg“ Sky-Reporter Lindemann arbeitet trotz Gesichtslähmung weiter

Nach seiner Gesichtslähmung hat Fußball-Reporter Marcus Lindemann nicht an ein Karriereende gedacht. „Ich sah und sehe es als Privileg an, dass ich weiterarbeiten kann, wenn auch unter erschwerten Bedingungen“, sagte der 56 Jahre alte Kommentator des Pay-TV-Senders Sky im Interview des Nachrichtenportals „t-online“. „Wenn ich in ein Stadion reise und dort kommentieren darf, dann bin ich kein Patient, dann bin ich Reporter. Und das tut mir einfach wahnsinnig gut.“