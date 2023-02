Vor allem Busse betroffen Massiver Polizeieinsatz – Köln-Fans treten Rückreise noch vor Anpfiff an

Schon im Vorfeld sorgte der VfB Stuttgart unter den Kölner Anhängern zudem für Unmut. „Von Kinn bis Stirn darf nichts durch die Verkleidung oder Sonstiges verdeckt sein“, hieß es in den Faninformationen für die Kölner Anhänger. Dies reisen am Karnevalswochenende in der Regel in Kostümen zu den Auswärtsspielen, das die Deutsche Fußball-Liga schon seit Jahren keine Heimspiele mehr an dem Wochenende vor Rosenmontag ansetzt.