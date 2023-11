Kommentator verpasst Treffer So erklärt „Sky“ den Ergebnis-Aussetzer bei Fortuna-Spiel in Fürth

Offenbar schlichtweg ein unglücklicher Zufall, der aber für große Verwirrung sorgt. Weil die „Sky“-Kommentatoren bei Zweitliga-Duellen – mit Ausnahme der Top-Spiele am Samstagabend – grundsätzlich am Standort in Unterföhring sitzen, bekommt auch Torsten Kunde anfangs nicht mit, dass der Treffer tatsächlich regulär gewesen ist. Die Anzeige am Bildschirmrand weist ebenfalls nach wie vor ein „0:0“ aus, und auch das Fachmagazin „kicker“, das als Grundlage seiner Live-Ticker die Fernsehbilder nutzt, meldet das Tor zunächst als irregulär.