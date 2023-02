2:3 nach spätem Elfer Bayer verliert turbulentes Karnevalsspiel gegen Mainz

Coach Alonso hatte nach dem 2:3 am Donnerstag in der Europa League gegen die AS Monaco seine halbe Mannschaft ausgetauscht. Anstelle von Piero Hincapie, Exequiel Palacios, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz und Adam Hlozek begannen Daley Sinkgraven, Odilon Kossounou, Kerem Demirbay, Callum Hudson-Odoi und Sardar Azmoun. Für den angeschlagenen Moussa Diaby rückte zudem Amine Adli in die Startformation. Leverkusens Ex-Kapitän Charles Aránguiz fehlte indes weiterhin verletzt. Der 33-Jährige wird nach Vertragsende im Sommer zurück zu seinem ehemaligen Klub Internacional Porto Alegre wechseln. Das gaben die Brasilianer am Sonntag bekannt.