„Anpfiff mit Augenmaß“ : DFB-Präsident Keller will keine Sonderrolle für den Fußball

Frankfurt DFB-Präsident Fritz Keller hat einen „Anpfiff mit Augenmaß“ im deutschen Fußball angekündigt. Für einen möglichen Bundesliga-Neustart würden keine Testkapazitäten für andere Bereiche beansprucht.

Der 63 Jahre alte Chef des größten Fachsportverbandes der Welt schrieb in einem Beitrag für den „Kicker“ (Montag) unter anderem, dass der Fußball in der Krise durch die Coronavirus-Pandemie keine Sonderrolle beanspruche, „auch wenn einige mit dem Blick von außen zu diesem Schluss kommen“.

Keller betonte, dass man derzeit aber nicht mehr gemeinsam dafür kämpfe, „dass die vielen Fußballerinnen und Fußballer in jeder Stadt und in jedem Dorf in Deutschland, von der Bundesliga bis zur Kreisliga, bestmögliche Bedingungen vorfinden - sondern dafür, dass der Ball überhaupt wieder rollen kann“. Die ureigenste Aufgabe sei vielleicht noch nie so aktuell wie heute gewesen: „die Lobbyarbeit für unsere rund 25.000 Vereine, für unsere mehr als sieben Millionen Mitglieder.“