Bundesligisten droht Insolvenz : DFB-Boss Keller fordert finanzielle Unterstützung aus der Politik

Frankfurt Die Gefahr von Insolvenzen im deutschen Profifußball wird mit jedem Wochenende ohne Spieltag größer. DFB-Präsident Fritz Keller befürchtet das Schlimmste - und fordert daher finanzielle Unterstützung aus der Politik.

Die Worte des 63-Jährigen auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind eindringlich, für Keller selbst ein "klarer Appell an die Politik" - und inmitten der Coronakrise wahrscheinlich so "seriös und glaubhaft" wie die vom DFB-Boss erwähnten Hilferufe zahlreicher Klubs. Es war somit alles andere als eine frohe Botschaft, die Keller kurz vor Ostern verkündete.

"Ja, das ist nicht ausgeschlossen", antwortete er im Interview bei Phoenix auf die Frage, ob sogar auch Bundesligisten durch die Coronakrise von der Pleite bedroht sind: "Je länger das geht, werden wir dieses Szenario leider erleben müssen - in der 2. Liga sowieso, und in der 3. Liga sieht es noch schlimmer aus." Keller glaube also nicht, "dass die Landschaft nach der Coronakrise gleich sein wird wie heute. Wir werden einige vermissen."