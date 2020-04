Vier Spiele, vier Siege gegen Köln : Borussia ist in dieser Saison der Derby-Champion

Zum vierten Mal in dieser Saison: Borussia kann sich erneut „Derbysieger“ nennen. Foto: Johannes Kruck/Kruck, Johannes (jk)

Düsseldorf 1:0, 2:1, 5:2 und 4:0 - das ist in dieser Saison die Derbybilanz von Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Am Samstag konnte U23-Spieler Louis Hiepen die Ergebnisserie an der PlayStation makellos halten. Bei der „Bundesliga Home Challenge“ ließ er Noah Katterbach keine Chance.

Louis Hiepen sah durchaus professionell aus. Der 19-Jährige saß mit Headset vor seinem Fernseher und erweckte den Eindruck, dass er das nicht zum ersten Mal macht. Kein Wunder: Hiepen ist einer der besten „Fifa“-Spieler Deutschlands. Er kennt die Tricks, um in dem Konsolenspiel erfolgreich zu sein.

Doch an diesem Samstag lastete ein besonderer Druck auf den jungen Gladbacher Nachwuchsspieler. Immerhin stand das Rheinderby an. Und er wollte sicher nicht derjenige sein, der die bis dahin makellose Bilanz der Fohlenelf in dieser Saison zerstört. Im Bundesliga-Hinspiel schoss Alassane Plea die Borussia im Kölner Stadion zu einem 1:0-Erfolg. Die Partie in der Rückrunde, die vor leeren Rängen stattfand, konnte Gladbach ebenfalls für dich entscheiden (2:1). Und auch virtuell sah es bis dato gut aus. In der „Virtual Bundesliga“ gewann die Fohlenelf mit 5:2 gegen die Kölner. Nun also das vierte Duell. Die „Bundesliga Home Challenge“.

In der Begegnung zuvor, in der ersten Halbzeit sozusagen, trat Gladbachs E-Sportler Yannik „Jeffryy95“ Reiners gegen Kölns Tim „The Strxnger“ Katnawatos an und sicherte ein torloses Remis. Die vermeintliche Vorentscheidung, denn Hiepen ging als klarer Favorit in die entscheidende Partie gegen Katterbach.

Und nach der Begegnung war klar: Hiepen hielt dem Druck nicht nur stand, er verzückte gar mit seiner Spielweise. Die Zuschauer fühlten sich an alte „Borussia Barcelona“-Zeiten zurückerinnert. Raffael zauberte an diesem Abend, wie er wollte, Traore flitzte über die Außenbahn, Stindl ordnete die offensiven Spielzüge. Keine Chance für Katterbach und seine Kölner, Endstand: 4:0 für Borussia. „Auf euch ist Verlass“, schrieb Borussia anschließend bei Twitter.