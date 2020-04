Angebot an DFL : Tönnies will in Firmenlabor Corona-Tests durchführen

Tönnies will in Firmenlabor Corona-Tests durchführen

Rheda-Wiedenbrück Noch ruht der Ball in der Bundesliga. Wenn es einen Neustart geben soll, würden wohl mehrere Tausend Corona-Tests nur für die Spieler und Teams benötigt. Schalkes Aufsichtsratschef und Fleischfabrikant Clemens Tönnies hat der DFL daher seine Hilfe angeboten.

In seinem Labor seien 180.000 bis 200.000 Tests pro Monat umsetzbar, versicherte Tönnies. In jedem Fall seien dort Corona-Tests an Menschen möglich, auch wenn in seinem Labor sonst Schweineblut untersucht wird. „Das ist kein Problem“, versicherte Tönnies: „Das System ist dasselbe.“ Natürlich werde sein Unternehmen dafür aber mit Human-Medizinern zusammenarbeiten. Geld verdienen wolle er damit in dieser Notsituation nicht, versicherte der 63-Jährige.