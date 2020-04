Einvernehmliche Trennung vom Ex-Vorstandsboss : Fortuna einigt sich mit Schäfer

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat sich nach monatelangen Verhandlungen mit Ex-Vorstandschef Robert Schäfer auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt. Für den Bundesligisten bedeutet das eine weitere finanzielle Entlastung.

Robert Schäfer wird mit den Worte zitiert: „Ich bin der Fortuna und ihren Fans sehr dankbar für die Chance, die ich bekommen habe, und werde die schöne und erfolgreiche Zeit in Düsseldorf immer in guter Erinnerung behalten. Nun konnten wir eine gute Lösung für beide Seiten finden. Der Fortuna wünsche ich nur das Allerbeste."

Der 44-Jährige war 2016 von Dynamo Dresden nach Düsseldorf gekommen. In kürzester Zeit hatte er massive Veränderungen bei Fortuna durchgeführt. Nicht bei allen kam der Eifer des Managers so gut an. Tiefpunkt war die Vertragsposse um den damaligen Trainer Friedhelm Funkel. „Das war unnötig, das hätte ich sehen und verhindern müssen. Diese Entwicklung war falsch, das würde ich definitiv anders machen, wenn ich könnte“, sagte Schäfer. Er war es indes auch, der Funkel zuvor eingestellt hatte. Ob Schäfer bereits eine neue Aufgabe in Aussicht hat, ist derzeit noch nicht klar.