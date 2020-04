Mit 35 Zählern auf Rang 15 : Fortuna braucht noch 13 Punkte für den Klassenerhalt

Düsseldorf Bereits im Mai könnte die Bundesliga wieder losgehen. Dann geht es für Fortuna Düsseldorf nur um eines: den Klassenerhalt in der Beletage des deutschen Fußballs. Wir haben den Rest der Saison getippt und festgestellt, dass dieses Ziel durchaus realistisch ist.

Wir haben die restliche Spielzeit getippt und festgestellt, dass der Klassenerhalt für die Elf von Trainer Uwe Rösler alles andere als utopisch ist. In unserem Szenario gelingt Fortuna am letzten Spieltag der Sprung auf Tabellenplatz 15. Mit 35 Zählern würde so noch der 1. FSV Mainz 05 überholt und der Klassenerhalt im Stadion an der Alten Försterei gefeiert werden.

Denn nötig dafür wäre ein Auswärtssieg bei Union Berlin. Die Köpeniker selbst hätten bereits einen Spieltag zuvor den Klassenerhalt in Sinsheim sichergestellt und würden so ohne Druck in die Begegnung gehen. Parallel dazu müsste Mainz bei Bayer Leverkusen verlieren, würde dadurch auf dem letzten Drücker von Fortuna überholt werden und müsste so in die Relegation gegen den Dritten der 2. Bundesliga.