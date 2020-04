Bayerns Ministerpräsident macht dem Fußball Hoffnung : Söder hält Bundesligaspiele ohne Zuschauer für denkbar

München Obwohl die Politik dem Profifußball (noch) kein grünes Licht für Geisterspiele gegeben hat, gibt es Anzeichen für eine Atempause im Existenzkampf. Bayerns Ministerpräsident hält Markus Söder zumindest einen Neustart ohne Zuschauer für denkbar.

Die Enttäuschung wich rasch neuer Zuversicht. Der Profifußball musste der vertagten Geisterspiel-Entscheidung der Politik nicht lange nachtrauern. Schon am Donnerstag gab es eindeutige Signale aus München, die den Beschluss für einen Saison-Neustart trotz der Corona-Pandemie nur als eine Frage der Zeit erscheinen lassen. "Wir werden in den nächsten Wochen gemeinschaftlich diskutieren, ob Geisterspiele möglich sind. Ich halte das aber für denkbar", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Auch eine andere Entwicklung deutet darauf hin, dass die Rettung in greifbarer Nähe ist. Die Klubs dürfen darauf hoffen, dass die Inhaber der Medienrechte die ausstehende letzte Rate für die laufende Saison trotz der Unterbrechung bald überweisen. "Wir sind in ständigem Austausch mit unserem langjährigen Partner DFL, insbesondere angesichts der aktuellen Situation der Bundesliga und 2. Bundesliga", erklärte der größte Rechte-Inhaber Sky auf SID-Anfrage: "In diesem Zusammenhang gibt es aktive Diskussionen mit dem Ziel, auch im Hinblick auf Lizenzzahlungen und deren potenzielles Timing konstruktive Lösungen zu finden."