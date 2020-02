Trotz Sturmtief „Sabine“ : Topspiel Bayern gegen Leipzig findet statt

München Während das Sturmtief „Sabine“ zu der Absage des für Sonntag angesetzten Bundesligaderbys zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln geführt hat, soll das Spitzenspiel von Tabellenführer Bayern München gegen RB Leipzig planmäßig stattfinden

Das bestätigte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntagvormittag via Twitter. "Ja, #FCBRBL findet statt, da laut Wettervorhersage bis in die Nacht zum Montag in München und Umgebung keine starken Böen erwartet werden", schrieben die Münchner und reagierten damit auf die Fragen zahlreicher Fans.