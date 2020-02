„Ohne Kopf und klares Konzept“ : Lothar Matthäus schießt gegen RB Leipzig

Berlin Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am Sonntag bereits entschieden. Matthäus kritisierte die bisherigen Leistungen der Leipziger in der Rückrunde scharf.

"Leipzig spielt in der Rückrunde bisher ohne Kopf und klares Konzept. Die Dynamik und das schnelle Umschaltspiel sind ihnen jetzt schon länger abhandengekommen", schrieb der frühere Bayern-Profi in seiner Kolumne auf skysport.de. Nach nur vier Punkten aus den ersten drei Spielen des Jahres musste der Herbstmeister die Tabellenspitze an die Münchner abtreten.