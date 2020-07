Zukunft in der Formel 1 weiter offen : Mercedes erteilt Vettel eine Absage

Zukunft in der Formel 1 weiter offen

Spielberg Schlechte Nachrichten für Sebastian Vettel: Daimler-Vorstand Ola Källenius hat sich vor dem Formel-1-Auftakt am Sonntag in Spielberg für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas ausgesprochen.

Daimler-Konzernchef Ola Källenius hat einem Wechsel von Formel-1-Pilot Sebastian Vettel zu Mercedes eine Absage erteilt. „Wir bleiben bei unseren zwei Jungs“, sagte der Schwede am Sonntag vor dem Saisonauftakt in Österreich dem TV-Sender Sky. Vettel muss Ferrari nach Ablauf seinen Vertrags am Jahresende verlassen und hatte Mercedes zuletzt als „Option“ genannt. Beim Weltmeister-Team laufen die Verträge von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas ebenfalls nach dieser Saison aus.