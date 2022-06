Entschuldigung an Hamilton : Piquet weist Rassismus-Vorwurf zurück

Rio de Janeiro/London Nelson Piquet beleidigt Lewis Hamilton rassistisch. In der Formel 1 herrscht Aufregung. Der englische Superstar findet, es sei endlich „Zeit zu handeln“. Piquet entschuldigt sich – und fühlt sich fehlinterpretiert.

Nach seiner rassistischen Entgleisung gegen Lewis Hamilton hat sich der dreimalige Weltmeister Nelson Piquet beim Formel-1-Superstar öffentlich entschuldigt. Der Brasilianer wies aber in einer am Mittwoch verbreiteten Stellungnahme einen rassistischen Hintergrund zurück und sieht sich von Medien fehlinterpretiert. Als Konsequenz aus dem Streitfall könnte Piquet künftig aus dem Formel-1-Fahrerlager ausgesperrt werden.

„Ich entschuldige mich von ganzem Herzen bei allen Betroffenen, einschließlich Lewis, der ein unglaublicher Fahrer ist, aber die Übersetzung in einigen Medien, die jetzt in den Sozialen Medien kursiert, ist nicht korrekt“, hieß es in der Erklärung, die im Namen von Nelson Piquet verbreitet wurde. „Diskriminierung hat weder in der Formel 1 noch in der Gesellschaft etwas zu suchen, und ich freue mich, in diesem Zusammenhang meine Gedanken klarzustellen.“