European Championships 2018: Stadion treibt Hussong zu Speerwurf-Gold

Berlin Die Zuschauer im Olympiastadion haben Christin Hussong am Freitagabend beflügelt. Sie gewann Gold. Irgendwann will sie auch die 70 Meter packen.

Nach ihrem Triumph war die neue Speerwurf-

Europameisterin so glücklich, dass sie sich am liebsten bei jedem der 48.457 Zuschauer im Olympiastadion persönlich bedankt hätte. „Das war wirklich ein Kessel! Wenn die dann alle klatschen für dich, wenn du am Anlauf stehst - so einen Herzschlag hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben“, sagte Christin Hussong nach ihrem vergoldeten Freitagabend bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin. „Ich habe gezittert, wenn man da ins Stadion einläuft und alle klatschen.“