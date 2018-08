European Championships 2018: Siebenkämpferinnen Grauvogel und Arndt gehen nicht an den Start

Berlin Der abschließende 800-Meter-Lauf im Siebenkampf findet ohne die deutschen Atheltinnen Louisa Grauvogel und Mareike Arndt. Sie sind mit dem Auto verunglückt.

Die Siebenkämpferinnen Louisa Grauvogel und Mareike Arndt sind am Freitag in einen Autounfall verwickelt worden und können bei der EM in Berlin nicht am abschließenden 800-Meter-Lauf teilnehmen. Die beiden Sportlerinnen wurden zur Beobachtung in eine Berliner Klinik gebracht.