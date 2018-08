Laufbahn könnte aus dem Berliner Olympiastadion verschwinden

Berlin Hertha BSC ist der Hauptmieter des Berliner Olympiastadions. Der Verein wünscht sich einen Umbau. Dadurch könnte die Laufbahn verschwinden. Die deutsche Leichtathletik ist wenig begeistert.

Grund für die Ungewissheit ist der Hauptmieter Hertha BSC. Der Fußball-Bundesligist fühlt sich in der 5-Sterne-Arena nicht mehr wohl, da bei Heimspielen die Riesenschüssel oft nur zur Hälfte gefüllt ist. Die Alte Dame will ausziehen oder hofft auf einen Umbau, dem die blaue Laufbahn zum Opfer fallen könnte. Damit wäre das Aus der Leichtathletik in der Arena besiegelt.