Barcelona: Katalonien hat einen neuen Regierungschef

Barcelona

In der spanischen Krisenregion Katalonien ist nach monatelanger politischer Blockade die Wahl eines neuen Regionalpräsidenten geglückt. Der Separatist Quim Torra bekam gestern nach einer lebhaften Parlamentsdebatte 66 Ja-Stimmen und 65 Nein-Stimmen -die vier Abgeordneten der linksradikalen CUP enthielten sich wie angekündigt und tolerierten somit die knappe Wahl des 55-Jährigen. Es war der fünfte Versuch einer Regierungsbildung. In zehn Tagen wäre die Frist abgelaufen, nach der eine Neuwahl nötig geworden wäre. Ex-Regionalchef Carles Puigdemont war im Herbst ins Ausland geflohen und hält sich noch immer in Berlin auf, wo er auf eine Entscheidung der deutschen Justiz über seine Auslieferung an Spanien wartet.