Katalonien: Parlament wählt Quim Torra zum neuen Regionalpräsidenten

Barcelona Das katalonische Parlament hat entschieden: Quim Torra ist zum neuen Regionalpräsidenten gewählt worden.

Quim Torra hatte am Montag im Parlament in Barcelona sein Programm vorgestellt. Er werde den Auftrag des Volksentscheids vom 1. Oktober erfüllen und "einen unabhängigen Staat, eine Republik" errichten, sagte Torra vor den Abgeordneten. Das Parlament hat ihn am Montag im zweiten Wahlgang zum Nachfolger des von Madrid abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont gewählt.