Quim Torra - preisgekrönter Schriftsteller und glühender Separatist

Barcelona Katalonien hat einen Nachfolger für Carles Puigdemont gefunden: Quim Torra ist der neue Regierungschef. Ein Porträt des neuen starken Mannes in Barcelona.

20 Jahre lang arbeitete der 55-Jährige für ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Anschließend kehrte er in seine katalanische Heimat zurück, wo er 2008 den Verlag „A contra vent“ (Gegen den Wind) gründete und unter anderem ein preisgekröntes Essay mit dem Titel „Eine unfreiwillige Reise in das unmögliche Katalonien“ schrieb, das von der Arbeit katalanischer Journalisten in der Zeit der Zweiten Spanischen Republik erzählt - der Epoche von 1931 bis 1936/1939, in der in Spanien eine neue demokratische Staatsform existierte.