Jerusalem: Im Auge des Zorns

Jerusalem Israel zelebriert die Eröffnung der US-Botschaft mit einer Feier, Fahnen und Postern in Jerusalem. In den Palästinensergebieten entlädt sich währenddessen der angestaute Frust.

Riesenposter für US-Präsident Donald Trump hängen an einem Gebäude in der Nähe der neuen US-Botschaft in Jerusalem. "Trump ist ein Freund Zions" und "Trump, mach Israel groß" steht darauf. Auf einer US-Flagge leuchtet der Davidstern. In den Straßen wehen Flaggen beider Länder in Blau, Weiß und Rot. Jerusalem hat sich für den großen Tag hübsch gemacht. Die israelische Dankbarkeit für die US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt kennt keine Grenzen - ebenso wie für die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv in die Heilige Stadt. Immerhin wird Israel an diesem Tag auch noch 70 Jahre alt. Doch die Wut bei den Palästinensern ist mindestens genauso groß.