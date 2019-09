Ursula von der Leyen stellt EU-Kommission vor : „Die Welt braucht mehr Europa“

Brüssel Bei der ersten Brüsseler Pressekonferenz nach von der Leyens Wahl zur neuen Präsidentin der Europäischen Kommission im Juli hat die 60-Jährige ihr Team vorgestellt. Und gleich auch ein Motto: „Die Welt braucht mehr Europa“.

Es ist ein bemerkenswerter Auftritt, diese erste Brüsseler Pressekonferenz nach von der Leyens Wahl zur neuen Präsidentin der Europäischen Kommission im Juli. Auch weil die CDU-Politikerin im Stil so anders ist als der oft schnippische, knorrige Amtsinhaber Jean-Claude Juncker, der solchen öffentlichen Befragungen gern aus dem Weg ging. Von der Leyen spricht selten sehr konkret, aber scheinbar unermüdlich und oft mit großer Geste, wenn sie Sätze sagt wie: „Ich will ein Kollegium, das sich einsetzt, das Europa versteht, das zuhört, was die Europäer wollen.“ Oder auch einfach: „Die Welt braucht mehr Europa.“

Wochenlang saß die ehemalige Bundesverteidigungsministerin im Obergeschoss eines Bürogebäudes gegenüber, arbeitete sich in die vielen EU-Themen ein und brütete über ihrem Personalpaket mit 26 Kommissaren, mit dem sie ab 1. November starten will. Wochenlang drang nichts Wesentliches nach außen - was in Brüssel ungewöhnlich ist. Am Wochenende dann zirkulierten Listen mit Geheimtipps auf Twitter und in Hinterzimmern. Am Ende stimmte davon: reichlich wenig. Die neue Kommissionschefin hat ihr Personalpuzzle anders gelöst als viele dachten.