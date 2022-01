Nachfolger von Röttgermann : Dieser Ex-Schalker soll Vorstandschef von Fortuna werden

Update Düsseldorf Bis zum vergangenen Sommer hat er die Geschicke beim FC Schalke 04 maßgeblich bestimmt. Nun soll er eine neue Herausforderung annehmen. Der Aufsichtsrat von Zweitligist Fortuna hat einen Nachfolger für Thomas Röttgermann als Vorstandsboss gefunden.

Am frühen Dienstagmorgen sickerte der Name durch. Gleich eine Reihe von Quellen ließ wissen, dass die finalen Verhandlungen des Aufsichtsrats wegen der Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes bei Zweitligist Fortuna auf eine Person hinauslaufen: Alexander Jobst. Auf Anfrage unserer Redaktion wollte Jobst sich zunächst nicht dazu äußern. Wegen eines Trauerfalls in der Familie, sein Vater ist gestorben, ist er derzeit verständlicherweise im privaten Umfeld gebunden.