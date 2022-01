Wegen angeblicher sexueller Belästigung : Betrüger verschicken falsche Polizeivorladung

Vorsicht, falsche Vorladungen der Polizei sind unterwegs! Foto: dpa-tmn/Silas Stein

Leverkusen/Köln In den vergangenen Tagen haben Betrüger per E-Mail eine verfälschte Vorladung der Kölner Kriminalpolizei verschickt und die Empfänger aufgefordert, eine Antwort an eine Mailadresse zu schicken, warnt die Behörde.

Die Täter nutzten dazu wohl eine ältere Vorladung einer Kölner Ermittlerin, die sie digital bearbeiteten. Aber: Sie tauschten die Telefonnummer der echten Polizeibeamtin nicht aus. Die Folge: Rund 60 Bürger aus Deutschland und Österreich riefen bei der Kriminalhauptkommissarin an.

„Da viele der Betroffenen auf Grund des vermeintlichen Tatvorwurfs der sexuellen Belästigung von Minderjährigen verunsichert waren, stellt die Polizei Köln klar: Die E-Mail ist eine Fälschung. Gegen die Empfänger, die mutmaßlich willkürlich angeschriebenen wurden, wird nicht ermittelt.“ Und: Durch das Öffnen der vermeintlichen Polizeimail werde bislang keine Schadsoftware heruntergeladen. Was die Täter genau mit ihrer Masche beabsichtigen, lässt die Polizei offen.

(LH)