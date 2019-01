Abstimmung in London: Britisches Unterhaus stimmt für Brexit-Nachverhandlungen - und erntet Nein aus Brüssel

Das bedeutet: Die Abgeordneten wollen eine Veränderung in der Backstop-Frage. Brady fordert in seinem Antrag, dass die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus dem Brexit-Abkommen entfernt wird. An die Stelle des sogenannten Backstops sollen „alternative Regelungen“ treten. May hat somit vom Parlament einen klaren Verhandlungsauftrag für neue Gespräche mit der EU bekommen - so denn der Hauptantrag für ihren Plan B für den Brexit durchkommt.