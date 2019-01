Austritt aus der EU: May will Brexit-Abkommen nachverhandeln

May will Brexit-Abkommen nachverhandeln

Theresa May auf dem Weg zur Downing Street. Foto: REUTERS/PETER NICHOLLS

London Die britische Premierministerin Theresa May will das Austrittsabkommen mit der EU wieder aufschnüren. Das ließ ein Sprecher vor einer Reihe von Abstimmungen im britischen Parlament über den künftigen Brexit-Kurs verlauten.

„Wir müssen einen Deal bekommen, der die Unterstützung des Parlaments erhalten kann, und das erfordert einige Änderungen am Austrittsabkommen“, sagte Mays Sprecher am Dienstag in London.