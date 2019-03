Aufruf bei Twitter: „Wählt nicht die Piratenpartei“ – sagt eine Piraten-Politikerin

Düsseldorf Julia Reda ist Mitglied des Europa-Parlaments für die Piratenpartei. Doch sie will, dass bei der Europawahl niemand ihre eigene Partei wählt – dafür ist sie sogar ausgetreten. So begründet sie den ungewöhnlichen Aufruf.

„Wählt eine Partei, die sich gegen Uploadfilter engagiert hat, aber wählt nicht die Piratenpartei“, fordert sie in dem Video. Grund dafür ist ihr ehemaliger Mitarbeiter Gilles Bordelais. Der steht auf Platz zwei der Liste der Piratenpartei. Mit ihrem Aufruf will Reda verhindern, dass Bordelais es schafft, ins europäische Parlament einzuziehen. Denn er habe ihrer Arbeit gegen Artikel 13 großen Schaden zugefügt.

In dem Twitter-Video sagt Reda, dass Bordelais mehrere Frauen im Parlament bedrängt habe – der Beirat für Belästigung am Arbeitsplatz habe festgestellt, dass „Aspekte seines Verhaltens sexuelle Belästigung darstellen.“ Für Reda ist das absolut inakzeptabel.

Monatelang habe Bordelais alles dafür getan, um Konsequenzen für sich selbst zu vermeiden. Das habe sie und ihr Team viel Arbeit gekostet, die sie nicht in den Kampf gegen die Urheberrechtsreform stecken konnten. „Am Ende war die Abstimmung zum Urheberrecht so knapp, dass ich denke: Wäre Gilles nicht gewesen, hätten wir vielleicht gewonnen.“

Aus diesem Grund will sie verhindern, dass Bordelais es ins Europa-Parlament schafft. Das funktioniere nur, wenn möglichst wenige Menschen die Piratenpartei wählen. Reda: „Für mich wäre es so ziemlich das Schlimmste, wenn am Ende der Mensch, der meiner Arbeit am meisten geschadet hat, von unserem Kampf gegen Artikel 13 profitiert und deshalb ins Parlament gewählt wird.“