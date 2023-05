Isolde Charim Warum fühlen wir uns alle so erschöpft, Frau Charim?

Charim Das ist eine Entwicklung seit etwa 30, 40 Jahren. Auch vorher haben wir nach den Gesetzen des Marktes gelebt und es ging um Eigennutz, Egoismus, Konkurrenz, aber es gab massive gesellschaftliche Vorkehrungen, um den Narzissmus einzuhegen etwa durch Autoritäten, Moral, Religion – so wie heute noch in der Türkei. Es gab also das ökonomische Subjekt, aber auch Räume, in denen andere Regeln galten, etwa in der Familie, in der Liebe, in der Religion. Aber das ist vorbei. Inzwischen haben wir Verhältnisse, in denen es diese alten Autoritäten nicht mehr gibt, in denen stattdessen in allen Bereichen Narzissmus befördert wird.