Wissenschaftlicher Austausch in Mönchengladbach Diskurs über eine wichtige Frage: Was ist eine Kirche?

Am Ende des Tages rauchten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Köpfe, und das trotz adventlicher Naschereien und eines zünftigen Mittagsmahls mit Grünkohl und Mettwurst. Denn die schlichte Frage führt in ein Themenfeld, das nicht nur an Stammtischen, sondern auch in Gelehrtenkreisen kaum konsensfähig ist. Moderiert von der Aachener Kirchenhistorikerin Daniela Blum (Professorin an der RWTH) äußerte sich etwa der ehemalige Kölner Diözesanbaumeister Martin Struck zur komplexen Beziehung von Liturgie und Architektur, der Bonner Anthropologe Hans-Georg Soeffner zum Wesen der Kirche als Kultstätte, die heute einer enormen weltanschaulichen Konkurrenz ausgesetzt sei. Priester Teodor Tabus erläuterte das orthodoxe Verständnis von Kirche als einem von Gott bewohntem Ort. Und betonte, dass im Gegensatz zu den immer wieder aufgeführten Beispielen von Profanierung, Abriss oder Umnutzung von Kirchengebäuden, ein solcher Schritt in der Orthodoxie so gut wie nicht vorkäme.