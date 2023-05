Union und Kanzlerkandidatur Drei, die es in der K-Frage womöglich wissen wollen

Der Kampf zwischen CDU und CSU bis aufs politische Blut wie vor der Bundestagswahl 2021 soll sich nicht wiederholen. Am Ende, so heißt es, werde die Frage zusammen mit CSU-Chef Markus Söder entschieden. Dass Merz will, dass er die Zeit bis zum Spätsommer kommenden Jahres in eigener Sache nutzen möchte, gilt als sicher. „Er brennt“, sagt einer aus seinem Umfeld. Käme es morgen zu Neuwahlen, er wäre der Kandidat. Aber danach sieht es nicht aus, trotz der Streitereien in der Berliner Ampel. Die Frage, ob es Merz vielleicht reiche, die Partei zu erneuern und sie als Vorsitzender zurück in die Regierung zu führen, wird mit „Nein“ beantwortet - „zum jetzigen Zeitpunkt“.