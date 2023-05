Berichten zufolge Sudanesische Armee setzt Waffenruhe-Verhandlungen aus

Am 20. Mai hatten sich beide Seiten unter Vermittlung der USA und Saudi-Arabiens auf eine Waffenruhe geeinigt, damit humanitäre Hilfe im Kriegsgebiet geleistet werden kann. Die Feuerpause wurde am Montag um fünf Tage verlängert. Die RSF versprach, sich daran zu halten. Zugleich warf die Gruppe den Streitkräften jedoch vor, die Waffenruhe zu brechen. In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Berichte über Schießereien, Luftangriffe, Bombenanschläge und Plünderungen durch beide Seiten.