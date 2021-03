Finanzskandal : Merkel soll Ende April im Wirecard-Untersuchungsausschuss aussagen

Berlin Neben Vizekanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel vor den Wirecard-Untersuchungsausschuss treten müssen. Das wurde am Mittwoch bekannt.

Weil der Skandal über Jahre unentdeckt blieb, stehen unter anderem die Finanzaufsicht Bafin und Wirtschaftsprüfer von EY in der Kritik. Merkel soll aussagen, weil sie sich auf einer Chinareise für Wirecard stark machte, obwohl es damals bereits - vor allem in Presseberichten - Zweifel an der Integrität des Unternehmens gab.