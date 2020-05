Betreuung in Kindertagesstätten : Verfassungsrichter weisen Eilanträge gegen Masern-Impfpflicht zurück

Betreuung in Kindertagesstätten

Ein Kinderarzt impft ein einjähriges Kind in den Oberschenkel mit dem Impfstoff Priorix (Lebendvirusimpfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln). Symbolbild. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Karlsruhe Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat Eilanträge von zwei Familien gegen das Gesetz zur Masernimpfpflicht zurückgewiesen. Eltern hatten gegen einen Ausschluss ihrer Kinder aus einer Kindertageseinrichtung geklagt.

Die Eltern von Kleinkindern hatten erreichen wollen, dass sie ihre Kinder auch ohne den Impfnachweis in Kindertagesstätten zumindest vorrübergehend betreuen lassen dürfen. Derzeit wird noch über bereits eingereichte Verfassungsbeschwerden zum Thema Impfpflicht entschieden.

Dies lehnten die Richter des 1. Senates nach einer Mitteilung vom Montag ab. Das Interesse, Kinder ohne die Schutzimpfung in einer Gemeinschaftseinrichtung betreuen zu lassen, müsse gegenüber dem Interesse an der Abwehr des Risikos einer Maserninfektion für Leib oder Leben vieler Menschen zurücktreten. Der Beschluss der Verfassungsrichter war am 11. Mai ergangen (Az.: 1 BvR 469/20, 1 BvR 470/20)