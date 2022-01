Nach vorübergehender Schließung in Rheinberg : SV Millingen bietet Betreuung an, bis die Kita öffnet

Ossenberg/Millingen Die Kita Wolkenblick in Osseberg ist wegen Personalnot vorübergehend geschlossen. Der Millinger Sportverein macht ein spontanes Angebot für die Übergangszeit.

Weil das Personal aus unterschiedlichen Gründen (Schwangerschaft, Krankheit, Kündigung) unerwartet knapp geworden ist, musste der DRK-Kreisverband Niederrhein seine Kindertagesstätte „Wolkenblick“ im Altbau der ehemaligen Ossenberger Grundschule vorübergehend schließen. Normalerweise, so teilte das Deutsche Rote Kreuz auf Nachfrage mit, gebe es in einigen der insgesamt rund 20 Kitas im Kreisgebiet sogenannte Springer – Erzieher und Erzieherinnen, die auch in Ossenberg helfen und damit die Schließung verhindern können. Aber durch Corona- und Quarantänefälle wurden die Fachkräfte in ihren Stammeinrichtungen gebraucht und das DRK hat keine Möglichkeiten gesehen, Leute in den Wolkenblick zu entsenden.